Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Brand in Wohnhaus

Groß-Reken (ots)

Ereignisort: Groß-Reken, Heltweg; Ereigniszeit: 18.12.2022, 13.40 Uhr; Mutmaßlich von einem Kaminofen ausgehend geriet in Groß-Reken ein Kinderzimmer in Brand. Mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasintoxikation brachte der Rettungsdienst eine Bewohnerin in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Höhe des Sachschadens wie auch die Brandursache sind derzeit noch unklar. Brandexperten der Kriminalinspektion 1 nahmen die Ermittlungen auf. (db)

