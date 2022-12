Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf der Autobahn

Pirmasens- BAB 8 (ots)

Am Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem schwarzen Hyundai Tucson die Autobahn von Zweibrücken kommend in Richtung Pirmasens. Kurz vor Beginn der Geschwindigkeitsbegrenzung an der Gabelung zur L600/Winzeln bremste der vor ihr fahrende Pkw, es soll sich um älteres dunkles Volkswagenmodell gehandelt haben, so abrupt ab, dass die Frau bei dem Ausweichmanöver die Kontrolle verlor und frontal mit der Leitplanke kollidierte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf 15000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

