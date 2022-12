Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Telefonbetrüger erneut erfolgreich

Pirmasens (ots)

Ein 75-jähriger Mann aus Pirmasens erhielt einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass er in einem kostenlosen Gewinnspiel 28.500 Euro gewonnen hätte. Zunächst wären aber 1000 Euro in Form von Google Play Karten für die Versicherung der Summe zu bezahlen. Damit nicht genug: Im weiteren Verlauf, die Gespräche erstreckten sich über einen Zeitraum von über einer Woche, wurde er weiterhin kontaktiert und manipuliert, so dass insgesamt ein Schaden von 17.000 Euro in Form von gekauften Google Play Karten entstanden ist. Erst Bekannte klärten ihn darüber auf, dass er Opfer von Telefonbetrügern geworden ist.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell