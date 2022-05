POL-PPWP: Brand in Grünabfallanlage - Polizei mahnt zu besonnenem Umgang mit Feuer

Kaiserslautern (ots) - Ein Dieb hat sich in der Nacht zum Dienstag in der Gustav-Eiffel-Straße an einem Auto zu schaffen gemacht. Der Täter stahl aus dem Fahrzeug eine Sonnenbrille. Ein Anwohner bemerkte den Unbekannte und sprach ihn an. Der Verdächtige flüchtete mit seiner Beute auf einem Fahrrad. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen 2 Uhr und 3:30 Uhr ein ...

mehr