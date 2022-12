POL-PDPS: Erneut viele betrügerische Anrufe und Whatsapp-Nachrichten, in einem Fall mit Erfolg

Pirmasens (ots) - Am Montag, um 10:00 Uhr, bemerkte eine 73-jährige Frau an der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Waisenhausstraße, dass ihr Geldbeutel weg war. Dies brachte sie in Zusammenhang mit einem Mann, der leider nicht näher beschrieben werden konnte. Er soll der Frau mehrfach während des Einkaufes sehr nahe gekommen sein. In dem Geldbeutel befanden sich neben 115 Euro Bargeld auch mehrere Karten. Obwohl die ...

mehr