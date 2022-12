Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendieb schlägt zu und hebt 2000 Euro ab

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 10:00 Uhr, bemerkte eine 73-jährige Frau an der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Waisenhausstraße, dass ihr Geldbeutel weg war. Dies brachte sie in Zusammenhang mit einem Mann, der leider nicht näher beschrieben werden konnte. Er soll der Frau mehrfach während des Einkaufes sehr nahe gekommen sein. In dem Geldbeutel befanden sich neben 115 Euro Bargeld auch mehrere Karten. Obwohl die Frau sofort die Sperrung der Scheckkarte veranlasste, waren bereits 2000 Euro Bargeld abgehoben worden. Die Abhebung erfolgte um 10:29 Uhr am Bankautomaten in der Marienstraße.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

