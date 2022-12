Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dahn/Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Freitag, 02.12.2022, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen PKW VW Touran, welcher in diesem Zeitraum in der Pestalozzistraße, auf dem Besucherparkplatz der VR-Bank zum Parken abgestellt war. Der schwarze VW wurde an der Stoßstange vorne links und an der Fahrertür verkratzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 2000.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallhergang, dem Unfallverursacher bzw. dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

