Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fußgänger wird in der Hauptstraße beraubt

Hinterweidenthal (ots)

Am Sonntag, um 21:15 Uhr, war ein 32-jähriger Mann in der Hauptstraße fußläufig unterwegs. Im Bereich des Bahnübergangs in Höhe Bahnhofstraße/Hauptstraße wurde er von zwei männlichen Personen angesprochen. Sie fragten nach Zigaretten und Feuer. Beides übergab er freiwillig. Daraufhin zog einer der Männer ein Messer und forderte Geld. Nachdem der Geschädigte seinen Geldbeutel übergeben hatte, wurde er zu Boden gestoßen, wobei er sich leicht verletzte. Die beiden Männer flüchteten in Richtung Bahnhofstraße. In dem Geldbeutel befanden sich über 200 Euro in bar, eine Scheckkarte und eine Krankenversicherungskarte.

Täterbeschreibung: beide 20-30 Jahre alt, osteuropäischer Typ, circa 1,75m groß, etwas kräftig, ein Täter hatte einen zotteligen Vollbart, der zweite einen Dreitagebart, beide trugen dunkle Kleidung, ein Täter trug ein Oberteil mit Drachenoptik auf Brust.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell