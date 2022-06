POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei für den Bereich des Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl von KKR Am 24.06.2022, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 11:00 Uhr entwendet ein derzeit unbekannter Täter ein Kleinkraftrad(KKR)/Roller in der Straße "Rosengärten" in 49661 Cloppenburg. Um 11:00 Uhr wurde dieses KKR im Bereich der Soeste wieder aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen. ...

