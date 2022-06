Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von KKR

Am 24.06.2022, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 11:00 Uhr entwendet ein derzeit unbekannter Täter ein Kleinkraftrad(KKR)/Roller in der Straße "Rosengärten" in 49661 Cloppenburg. Um 11:00 Uhr wurde dieses KKR im Bereich der Soeste wieder aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Diebstahl aus Garage (Werkstatt)

Im Tatzeitraum vom 23.06.2022, 18:00 Uhr bis zum 24.06.2022, 15:15 Uhr verschaffen sich derzeit noch unbekannte Täter Zutritt in eine Garage in der Lastruper Straße in 49624 Löningen, indem sie das Seitenfenster aufhebelten. Aus der Garage werden diverse Werkzeuge entwendet. Zudem wird aus der gegenüberliegenden unverschlossenen Garage ein Ladegerät und aus einem unverschlossenen PKW/Pick-up vier Schachteln Zigaretten entwendet. Der Wert des gesamten Diebesguts beläuft sich auf ca. 1300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Sachbeschädigungen an Kennzeichen

Im Tatzeitraum vom 23.06.2022, 22:30 Uhr bis zum 24.06.2022, 08:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere PKW-Kennzeichen einer Apotheke in der Kirchstraße in 49696 Molbergen, indem sie diese aus der Halterung entfernten und dann beschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Molbergen unter der Rufnummer 04475/941220 gerne entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 21.06.2022, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf unbekannte Art und Weise gegen einen ordnungsgemäß in der Straße "Pingel-Anton" in 49661 Cloppenburg abgestellten PKW/Mercedes. Der Unfallverursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell