POL-PDPS: Rollerfahrer steht unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die linke Seite eines in Höhe Pirmasenser Weg 45 abgestellten Toyota Camry. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Am Mittwoch, zwischen 11:10 und 13:00 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eine in Höhe Rodalber Straße 141 geparkten Ford Kuga ein. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. ...

mehr