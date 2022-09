POL-FR: Lkr Emmendingen, Winden: Tödlicher Unfall bei Waldarbeit

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 11.09.2022, gegen 23.35 Uhr, soll einem 71-jährigen Mann in der Hauptstraße, in Höhe des Forsthauses, seine getragene Goldkette geraubt worden sein. Der 71-Jährige hielt sich wohl im Bereich des Forsthauses auf um ein Taxi zu rufen. Dort sei er von einer männlichen Person wegen seiner getragenen Goldkette angesprochen worden. Unvermittelt habe der 71-Jährige einen Schlag gegen den Kopf ...

