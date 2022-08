Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brennender Thujabaum löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr zu einem brennenden Baum in der Georgstraße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute konnte weder Rauch noch ein Feuer festgestellt werden. Nach Auskunft eines Anwohners habe lediglich ein Thujabaum leicht gebrannt, der von den Anwohnern selbst gelöscht wurde. Die Feuerwehr wässerte sicherheitshalber nochmals nach.

Ravensburg

Fensterscheiben an Grundschule beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen zwei Fensterscheiben an der Grundschule Neuwiesen im Riempp-Weg. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Kfz zerkratzt - Zeugen gesucht

Eine Sachbeschädigung wurde von einem bislang unbekannten Täter zwischen Montag und Mittwoch an zwei Autos in der Burachstraße begangen. Beide Fahrzeuge wurden vermutlich mit einem metallischen Gegenstand erheblich zerkratzt. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich insgesamt auf etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Pkw beschädigt, Verursacher flüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem am Mittwoch zwischen 9:15 Uhr und 10:15 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Wilhelmstraße beschädigt wurde. Die Besitzerin parkte den Skoda auf einem gekennzeichneten Parkplatz am Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, warteten bereits zwei Zeugen auf sie, die den Streifvorgang des Verursachers beim Vorbeifahren an dem Skoda beobachtet hatten und Hinweise zum Unfallfahrzeug mitteilten. Die Ermittlungen zum Verantwortlichen wurden vom Polizeirevier Weingarten aufgenommen und dauern noch an.

Bad Waldsee

Versuchter Katalysator-Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Die Abgasanlage einer C-Klasse wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz "Bleiche" von einem derzeit unbekannten Täter beschädigt. Der Besitzer stellte den Mercedes am Dienstag gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Bei seiner Rückkehr am Mittwoch gegen 17 Uhr stellte er fest, dass an seinem Fahrzeug vorne an der rechten Seite ein Wagenheber angebracht war. Bei der Überprüfung der Abgasanlage stellte er an dieser einen kleinen "Schlitz" fest. Vermutlich wurde durch einen Unbekannten mithilfe einer Akkuflex versucht, den Katalysator zu entwenden. Möglicherweise wurde er dabei gestört. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen versuchten Diebstahls und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07524/40430 zu melden.

Wangen im Allgäu

Auseinandersetzung vor Freibad

Vor dem Freibad in der Straße "Burgelitz" kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine 39-Jährige leicht verletzt wurde. Dem Ganzen war ein Zusammenstoß zwischen dem Bollerwagen eines 65-jährigen Mannes und dem Fahrradanhänger der 39-Jährigen vorangegangen. Nachdem sich die Frau ihren Angaben zufolge entschuldigt hatte und dies auch von dem Mann verlangte, kam es zunächst zum hitzigen Wortwechsel. Im weiteren Verlauf soll der Mann die 39-Jährige mit seiner Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch ein Wegdrehen konnte die Frau eine schlimmere Verletzung verhindern. Dennoch wurde sie durch den Schlag im Gesicht getroffen. Auf den 65-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung zu.

Leutkirch im Allgäu

Vorfahrt missachtet, Motorradfahrer verletzt

Ein 55-jähriger Kraftradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L 308 schwer verletzt. Der 55-Jährige fuhr von Leutkirch kommend in Richtung Haid, als eine 50-jährige Dacia-Fahrerin beim Abbiegevorgang in die Straße "Auf der Haid" diesen vermutlich übersah. Die Maschine prallte bei dem Zusammenstoß frontal auf den Dacia, wobei der Mann stürzte. Der 55-jährige schwer verletzte Motorradfahrer wurde von einem Rettungshubschrauber zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Die Dacia-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 6000 Euro beziffert.

Aichstetten

Kühe ausgebüxt

Gemeldet wurde der Polizei am Mittwoch gegen 22:15 Uhr, dass sich Kühe auf den Bahngleisen am Ortsausgang Altmannshofen in Richtung Lauben befinden würden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten drei Kühe festgestellt werden, die außerhalb der Weide standen. Glücklicherweise waren die Tiere kooperativ. Trotz anfänglicher Neugier überwog der Respekt vor der Staatsmacht und die Rinder fügten sich ihrem Schicksal. Sie ließen sich von den Polizisten problemlos einfangen und in einem improvisierten Gehege aus Absperrband kurzzeitig festsetzen. Bei der Überprüfung der Bahnstrecke wurden keine weiteren Weidetiere festgestellt. Die Kühe konnten im Anschluss wohlbehalten ihrem Besitzer übergeben werden.

