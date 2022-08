PP Ravensburg: Vermisster 28-Jähriger tot aufgefunden

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Am Mittwoch gegen 0 Uhr wurden zwei Männer, die in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Binger Straße untergebracht sind, von der Polizei in Gewahrsam genommen. Über Notruf war zuvor eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gemeldet worden, bei der die zwei alkoholisierten Männer fünf weitere Personen ...

mehr