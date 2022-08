Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung

Am Mittwoch gegen 0 Uhr wurden zwei Männer, die in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Binger Straße untergebracht sind, von der Polizei in Gewahrsam genommen. Über Notruf war zuvor eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gemeldet worden, bei der die zwei alkoholisierten Männer fünf weitere Personen körperlich angegangen haben sollen. Der 17-Jährige und der 26-Jährige beruhigten sich auch beim Eintreffen der Polizeibeamten nicht. Um weitere Störungen zu verhindern, wurden die Männer in Beseitigungsgewahrsam genommen. Auf das Duo kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.

Gammertingen

Pkw beschädigt, Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Montagmittag und Montagabend ein geparktes Fahrzeug in der Mozartstraße. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Ermittlungen wegen Fahrerflucht wurden aufgenommen und Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Ostrach

Frau wird Opfer eines Schockanrufs

Opfer eines sogenannten Schockanrufs wurde eine 21-jährige Frau am Montagmittag. Betrüger hatten die Frau angerufen und ihr dabei als angebliche Polizeibeamte wahrheitswidrig vorgehalten, dass sie in internationale Straftaten im Zusammenhang mit Kokain verwickelt wäre. Die 21-Jährige wurde von den Tätern durch mehrere Anrufe unter Druck gesetzt und durch Androhung einer Haftstrafe von 10-15 Jahren weiter verunsichert. Letztendlich brachten die Betrüger die Frau dazu, ihr gesamtes Erspartes, einen vierstelligen Euro-Betrag, in Google-Play-Karten zu investieren. Im Anschluss teilte sie die Code-Nummern den Tätern mit. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Betrugs eingeleitet.

Ostrach

Katze erschreckt Autofahrer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr, als ein 59-jähriger Pkw-Lenker auf der L 268 bei Habstahl einer Katze auf der Fahrbahn ausgewichen ist. Der Dacia-Fahrer war von Ostrach kommend in Richtung Krauchenwies unterwegs und beabsichtigte an der Anschlussstelle der K 8240 in Richtung Rosna zu fahren. Im Bereich der Einmündung überquerte die Katze die Fahrbahn, wodurch der Autofahrer erschrak und dem Tier auswich. Der Dacia kam dabei von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte in der Folge gegen einen Baum. Der 59-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbst in ärztliche Untersuchung. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Um das verunfallte Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst.

Hettingen-Inneringen

Frau wird Opfer von falschen Polizeibeamten

Eine Seniorin wurde am Montagabend gegen 22 Uhr Opfer der Betrugsmasche der falschen Polizisten. Angerufen wurde die Frau von einem Betrüger, der ihr am Telefon die weit verbreitete Geschichte von einer vermeintlichen Einbruchsserie in der Nachbarschaft erzählte. Demnach könne sie das nächste Opfer der Einbrecher sein und ein ziviler Beamter würde an ihre Anschrift kommen, um Vermögensgegenstände und Bargeld zu sichern und zu verwahren. Dem Täter gelang es, durch geschickte Gesprächsführung die Frau so zu verunsichern, dass sie schließlich Bargeld und Gold im Gesamtwert eines fünfstelligen Euro-Betrags übergab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall des gewerbsmäßigen Betrugs aufgenommen und bittet Personen, denen im Ortsgebiet von Inneringen im Zeitraum zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 2 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 in Verbindung zu setzen. Nochmals weist die Polizei eindringlich darauf hin: Übergeben Sie keinen unbekannten Personen Geld und fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Wichtig ist, dass die Polizei Sie niemals um Geldbeträge oder Vermögensgegenstände bitten wird. Weitere Informationen und Tipps finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

