Ravensburg

Betrunkener sorgt für Ärger in der Meersburger Straße

Wegen gleich mehreren Delikten muss sich ein 30-Jähriger verantworten, der am Dienstag gegen 21.30 Uhr betrunken in der Meersburger Straße unterwegs war. Der deutlich alkoholisierte Mann lief trotz Verkehrs auf der Straße herum, sodass vorbeifahrende Autos abbremsen mussten. Als ein Pkw neben dem dunkel gekleideten 30-Jährigen herfuhr, öffnete er die Tür des Wagens und schlug gegen die Beifahrerseite. Der 52 Jahre alte Fahrer und sein 14-jähriger Sohn stiegen daraufhin aus und versuchten den Mann von der Straße in den Grünstreifen zu bringen. Da dieser sich dagegen wehrte, kam es zum Handgemenge zwischen dem Trio. Dabei schlug der 30-Jährige dem 14-Jährigen gegen das Auge und zerriss dessen T-Shirt. Dennoch gelang es Vater und Sohn, den renitenten Mann bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festzuhalten. Die Polizisten nahmen den Mann in Arrest. Da er während der polizeilichen Maßnahmen die Beamten fortlaufend beleidigte, hat er zudem noch mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen. Die Kosten fuhr den Gewahrsam werden dem Mann ebenfalls in Rechnung gestellt.

Ravensburg

Beim Abbiegen Radfahrer übersehen - Unfall

Verletzungen hat ein Radfahrer davongetragen, der am Dienstag kurz vor 13 Uhr an der Einmündung Wangener Straße/Flappachstraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der 48-jährige Radler war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als eine 71 Jahre alte Smart-Fahrerin, die in die Flappachstraße einbiegen wollte, ihn übersah. Nach der Kollision der Beiden wurde der Zweiradlenker, der eher leicht verletzt wurde, in ein Krankenhaus gebracht. Am Smart der Frau entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Wangen

Wohnmobil in Brand geraten

Zum Brand eines Wohnmobils sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstag gegen 10.15 Uhr in die Donaustraße ausgerückt. Beim Anfahren mit dem Wohnmobil bemerkte der 58 Jahre alte Lenker qualm aus der Armatur. Selbstständig gelang es ihm, den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen und Gasflaschen aus dem Wohnmobil zu entfernen. Laut erster Erkenntnis der Feuerwehr dürfte ein technischer Defekt zu einem Brand der Kabel im Fahrzeug geführt haben. Wie hoch der entstandene Schaden an dem Fahrzeug ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Amtzell

Unfall fordert Verletzten an Autobahnabfahrt

An der Einmündung der A96, Ausfahrt Wangen-West in die B32 ist es am Dienstag gegen 07.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Die 43 Jahre alte BMW-Lenkerin hielt, von der Autobahn kommend, an der Einmündung an, was eine hinterherfahrende 30-jährige VW-Fahrerin übersah. Sie fuhr auf den BMW auf und verursachte, neben den Verletzungen der BMW-Lenkerin, einen Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Die 43-Jährige wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Baienfurt

Kompost fängt Feuer

Wegen entsorgter Asche ist ein Komposthaufen in der Storchenstraße am Dienstag gegen 22 Uhr in Flammen aufgegangen. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Stück Wiese über. Die verständigte Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften zum Brandort kam, hatte den Brand schnell gelöscht. Ein Schaden entstand nicht.

Bad Waldsee

Nach tödlichem Verkehrsunfall am Wochenende - Polizei sucht nach schwarzem SUV

Nachdem es am späten Sonntagabend auf der L300 zwischen Haisterkirch und Bad Waldsee zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war, bei dem eine Person getötet und sechs weitere verletzt worden sind (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5285972), gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Laut bisherigen Erkenntnissen der verkehrspolizeilichen Nachforschungen soll der Täter einen schwarzen SUV, höchst wahrscheinlich des Herstellers Audi, mit Biberacher Zulassung gefahren haben. Die ermittelnden Beamten bitten Personen, die zur Unfallzeit auf der Strecke einen solchen Pkw wahrgenommen haben oder anderweitige Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Fleischwangen

Motorradfahrerinnen bei Unfall schwer verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad ist es am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Landesstraße zwischen Fleischwangen und Ebenweiler gekommen. Ein 57 Jahre alter Mercedes-Lenker, der aus einer Haltebucht entlang der Straße in Richtung Ebenweiler auf die Fahrbahn einbog, übersah eine Motorradfahrerin, die auf der Strecke nach Ebenweiler unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Maschine der 16-Jährigen gegen die Leitplanke geschleudert. Die Fahrerin sowie eine gleichalte Mitfahrerin stürzten und verletzten sich schwer. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Neben Rettungswagen und Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden, der bei der Kollision entstand, wird am Pkw auf rund 8.000 Euro geschätzt, während sich dieser am Leichtkraftrad auf rund 5.000 Euro belaufen dürfte. Das Zweirad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

