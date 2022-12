POL-PDPS: Vier Autos auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt aufgebrochen

Dahn (ots) - Am Freitag, 02.12.2022, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen PKW VW Touran, welcher in diesem Zeitraum in der Pestalozzistraße, auf dem Besucherparkplatz der VR-Bank zum Parken abgestellt war. Der schwarze VW wurde an der Stoßstange vorne links und an der Fahrertür verkratzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 2000.- Euro belaufen. Ohne ...

mehr