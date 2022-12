POL-PDPS: Heckscheibe eines BMW in der Lothringer Straße eingeworfen

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, gegen 16:00 Uhr, wurde eine 59-jährige Frau aus Pirmasens Opfer von Taschendieben. Die Geldbörse wurde ihr beim Einkauf in einem Geschäft in der Fußgängerzone aus der nicht ganz verschlossenen Handtasche entwendet. Neben Bargeld befanden sich EC-Karte, Ausweis und Fahrzeugscheine in dem Geldbeutel. Der Gesamtschaden liegt bei circa 300 Euro. pdps Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

mehr