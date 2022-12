Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - In Straßengraben geraten und gegen Mast geprallt

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Ramsberger Mühlenstiege;

Unfallzeit: 17.12.2022, 07.15 Uhr;

Auf glatter Fahrbahn ist eine Autofahrerin am Samstagmorgen in Schöppingen von der Fahrbahn abgekommen. Die 32-Jährige hatte gegen 07.15 Uhr den Wirtschaftsweg Ramsberger Mühlenstiege in der Bauerschaft Ramsberg befahren, als es zu dem Unfall kam. Die Schöppingerin geriet in einer Linkskurve nach rechts in den Straßengraben und prallte gegen einen Telefonmast, der dadurch auf ihr Fahrzeug fiel. Die Leichtverletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. (to)

