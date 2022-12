Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tasche aus Auto entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Buterlandstraße;

Tatzeit: 16.12.2022, zwischen 23.00 Uhr und 00.00 Uhr;

Eine Aktentasche haben Unbekannte am Freitag in Gronau aus einem geparkten Wagen gestohlen. Dazu kam es an der Buterlandstraße, wo der Wagen zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht gestanden hatte. Wie die Täter ins Innere gelangten, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell