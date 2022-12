Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Von der Straße abgekommen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Legdener Straße;

Unfallzeit: 17.12.2022, 05.40 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Samstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Der 39-Jährige hatte gegen 05.40 Uhr die Legdener Straße in Richtung Ahaus befahren. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Bocholter ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Das Fahrzeug schleuderte durch die Wucht des Aufpralls in die Böschung. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Um eine mögliche Alkoholisierung zu prüfen, entnahm ein Arzt dem Mann dort eine Blutprobe. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 35.000 Euro. Die Beamten stellten den Führerschein und den Pkw sicher. (to)

