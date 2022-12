Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer an Einmündung erfasst

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße; Unfallzeit: 15.12.2022, 16.35 Uhr;

Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat ein Pedelecfahrer am Donnerstag in Borken leichte Verletzungen erlitten. Ein 34-Jähriger hatte gegen 16.35 Uhr mit seinem Wagen die Bahnhofstraße in Richtung Heidener Straße befahren. Als der Rheder nach rechts in die bevorrechtigte Heidener Straße abbiegen wollte, stieß er mit dem von links kommenden 62-jährigen Zweiradfahrer zusammen. Der Borkener begab sich in Begleitung eines Zeugen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

