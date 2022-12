Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße; Unfallzeit: 15.12.2022, 17.10 Uhr;

Ein Pedelecfahrer hat sich am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 17.10 Uhr hatte eine 59-Jährige die Kaiser-Wilhelm-Straße mit ihrem Wagen in Richtung Innenstadt befahren. Als die Bocholterin nach links in eine Einfahrt abbog, kam es zur Kollision mit dem 35-Jährigen: Der Isselburger hatte den für ihn links liegenden Radweg an der Kaiser-Wilhelm-Straße entgegengesetzt der zulässigen Fahrtrichtung ebenfalls in Richtung Innenstadt befahren. Der Leichtverletzte verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. (to)

