POL-LB: Kirchheim am Neckar: Zeugen und mögliche Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Montag gegen 14:25 Uhr ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen und mögliche Geschädigte. Ein 82-jähriger Mercedes-Lenker befuhr zunächst im Landkreis Heilbronn die Bundesstraße 27 von Talheim kommend in Richtung Lauffen am Neckar. Hier kam der Mercedes-Lenker mehrfach auf die Gegenfahrspur und in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Kurz vor Lauffen am Neckar musste ein entgegenkommender, bislang unbekannter Lenker eines weißen Kleinwagens dem Mercedes über die Gegenfahrspur ausweichen, um einen frontalen Unfall zu vermeiden. Der 82-Jährige steuerte infolge dessen seinen Mercedes auf einen Gehweg. Mutmaßlich bei diesem Manöver platze sein vorderer Reifen am Bordstein des Gehwegs. Der Senior setzte jedoch auf der Bundesstraße 27 seine Fahrt in Richtung Kirchheim am Neckar fort. Am Ortseingang Kirchheim am Neckar verlor der 82-Jährige vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage. Zudem stieß er mit einem Behälter für Streugut und einem Verkehrsschild zusammen, wo er zum Stehen kam. Der Senior kam leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird als mögliche Ursache für die Fahrweise von einem medizinischen Problem ausgegangen. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, insbesondere der unbekannte Fahrer des weißen Kleinwagens, sich zu melden.

