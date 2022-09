Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte brechen Baucontainer auf

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen trieben noch unbekannte Täter auf dem Lagerplatz einer Firma in der Straße "Im Wiesengrund" in Sindelfingen ihr Unwesen. Die Unbekannten verschaffte sich zunächst Zutritt auf das Gelände, indem sie ein Vorhängeschloss knackten. Anschließend brachen sie neun Baucontainer auf, in denen Baumaschinen und Werkzeuge lagerten. Was genau die Diebe mitgehen ließen und der Wert dessen, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

