POL-LB: Asperg: 15-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Am Montag gegen 14:30 Uhr lieferte sich ein 15-jähriger Rollerfahrer in Asperg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kornwestheim wurde auf den Verkehrsteilnehmer in der Hölderlinstraße aufmerksam, nachdem er dort gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte und der Streifenwagen in der Folge ausweichen musste. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und wollten den Rollerfahrer kontrollieren. Dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen und fuhr auf der Stuttgarter Straße weiter in Richtung der Kleingartenanlagen und Felder in Richtung Möglingen. Hierbei drehte er sich noch zu den Beamten um, signalisierte durch Handzeichen "Daumen hoch", dass er sie wahrgenommen hatte, setzt seine Fahrt jedoch unbeachtet dessen fort. Im weiteren Verlauf befuhr er ein abgeerntetes Feld, stürzte und wurde sodann durch die Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen. Verletzt wurde niemand. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 15-Jährige hat nun mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu rechnen.

