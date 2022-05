Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme eines 42-jährigen Spaniers am Flughafen Niederrhein wegen vorsätzlicher Körperverletzung

Am Mittwochabend, den 18.05.2022 um 22:30 Uhr, wurde ein 42-jähriger Spanier am Airport Weeze bei der Ausreise nach Tanger - Marokko durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei einer Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Dortmund seit 2019 wegen vorsätzlicher Körperverletzung per Haftbefehl gesucht wird. Die ihm drohende Ersatzfreiheitsstrafe von 38 Tagen konnte der Verurteilte durch Zahlung der fälligen Geldstrafe in Höhe von 1339,98 Euro abwenden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Gewahrsam der Bundespolizei entlassen und durfte weiterreisen.

