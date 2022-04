Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal, L 440, Lkr. Tuttlingen) Motorradkontrolle führt zu zahlreichen Beanstandungen (18.04.2022)

Bärenthal, L 440, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zuge von durchgeführten Motorradkontrollen am Montagnachmittag auf der Landesstraße 440 bei Bärenthal im Landkreis Tuttlingen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil zahlreiche Biker beanstanden.

Mit dem Start der Motorradsaison führt das Polizeipräsidium Konstanz mit verschiedenen Schwerpunktmaßnahmen im Rahmen der jährlich durchgeführten Konzeption zur Bekämpfung von Motorradunfällen insbesondere an auffälligen Motorradstrecken zahlreiche Kontrollen und Überprüfungen durch - so auch am Montag, in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr, an der bei Motorradfahrern beliebten Strecke auf der Landesstraße 440 bei Bärenthal. Über 20 Beanstandungen bei 35 kontrollierten Bikern mit ihren Motorrädern, darunter zwei Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis, zeigen, dass die Kontrollen erforderlich sind.

Bei den 35 kontrollierten Motorrädern musste bei sechs Fahrzeugen die Weiterfahrt wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis - 4 x mit unvorschriftsmäßiger Auspuffanlage, 2 x mit umgebautem und nicht vorschriftsmäßigem Lenker - untersagt werden. Zwei Biker trugen Helme ohne vorschriftsmäßige ECE-Prüfung und spielten so mit ihrem Leben. Neben sonstigen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung mussten die eingesetzten Beamte 12 Mängelberichte ausstellen, da Motorräder mit nicht zugelassenen Anbauteilen versehen waren.

Das Polizeipräsidium Konstanz wird auch weiterhin entsprechende Kontrollen mit Zielrichtung Biker durchführen, dies nicht, um die Motorradfahrer zu ärgern, sondern um diese selbst und auch andere Verkehrsteilnehmer zu schützen. Unzulässig veränderte oder unvorschriftsmäßige Motorräder haben im Straßenverkehr nichts verloren und bergen - neben eventueller Lärmbelästigung anderer - ein hohes Gefahrenpotential. Eine unerlaubte technische Veränderung kann genauso gefährlich sein, wie eine nicht angepasste oder zu hohe Geschwindigkeit, wie auch die polizeiliche Berichterstattung zu den Motorradunfällen der letzten Tage für den Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz zeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell