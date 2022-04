Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg /Lkr. Rottweil) Fahranfänger kommt ins Schleudern und wird schwer verletzt (15.04.2022)

Schramberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 462 zwischen Schramberg und Schiltach ist am späten Freitagnachmittag ein 18-Jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Audi A3 Fahrer fuhr von Schiltach in Richtung Schramberg und überholte auf einer Geraden trotz Gegenverkehr einen anderen Wagen. Beim Einscheren kam das Auto ins Schleudern, driftete über die Fahrbahn und prallte in eine Leitplanke. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 15.000 Euro schätzt.

