Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Am Efing; Unfallzeit: 15.12.2022, 14.00 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 83 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 14.00 Uhr die Straße Am Hünting in Richtung Am Efing befahren. Nachdem der Bocholter die Kreuzung mit der Markgrafenstraße gequert hatte, kam es zur Kollision mit der 86-Jährigen. Die Bocholterin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um den genauen Hergang des Unfalls zu ermitteln, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell