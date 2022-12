Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorrollerfahrer stürzt gegen Auto

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Bergstraße; Unfallzeit: 15.12.2022, 20.35 Uhr;

Einen Schaden an einem geparkten Wagen hinterlassen hat ein Motorrollerfahrer am Donnerstagabend in Stadtlohn. Der Unbekannte war gegen 20.35 Uhr auf der Bergstraße unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse stürzte und gegen ein Auto rutschte. Ein Zeuge gab an, einen lauten Knall gefolgt von Schreien gehört zu haben. An der Unfallstelle traf er einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit dunklen Haaren an. In akzentfreiem Deutsch schlug er vor, die Angelegenheit ohne Polizei zu regeln. Dieses lehnt der Hinweisgeber und Halter des beschädigten Fahrzeugs ab. Daraufhin hob der Unfallverursacher seinen roten Roller mit Kennzeichen aus Gütersloh auf, startete den Motor und fuhr in Richtung Kalterweg davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell