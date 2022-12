Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Wohnhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Alfersesch; Tatzeit: 15.12.2022, zwischen 17.20 Uhr und 17.55 Uhr;

In ein Wohnhaus in Gescher sind am Donnerstag Unbekannte eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Armbanduhren und Bargeld. Um in das Innere zu gelangen, hebelten die Täter eine Terrassentür zwischen 17.20 Uhr und 17.55 Uhr auf. Sämtliche Räume im Haus durchsuchten die Einbrecher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell