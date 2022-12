Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Zigarettenautomat gesprengt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Velener Straße;

Tatzeit: 15.12.22, ca. 01.30 Uhr;

Zigaretten in noch nicht bekannter Anzahl erbeuteten in der Nacht zum Donnerstag noch unbekannte Täter. Diese hatten dazu auf der Velener Straße einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört, so dass die Tatzeit auf ca. 01.30 Uhr in der Nacht zum Donnerstag einzugrenzen ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell