POL-BOR: Bahnhof Reken - Einbruch in Geschäft

Velen (ots) - Tatort: Velen, Schöttlerskamp; Tatzeit: 14.12.2022, zwischen 13.30 Uhr und 20.00 Uhr; Unbekannte sind am Mittwoch tagsüber mit Gewalt in ein Wohnhaus in Velen eingedrungen. Die Einbrecher hatten eine Terrassentür aufgehebelt, um in das Gebäude am Schöttlerskamp zu gelangen. Die Täter durchsuchten das Innere. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Beute. Abgespielt hat sich das ...

