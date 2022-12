Reken (ots) - Tatort: Bahnhof Reken, Carl-Benz-Straße; Tatzeit: zwischen 14.12.22, 22.30 Uhr, und 15.12.22, 07.30 Uhr; In der Nacht zum Donnerstag brachen noch unbekannte Täter die Scheibe eines Rolltores heraus und gelangten so in Geschäftsräume an der Carl-Benz-Straße. Der oder die Einbrecher durchsuchten das Objekt und entwendeten Bargeld sowie Spirituosen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in ...

mehr