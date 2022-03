Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigungen an geparkten Pkw und Verkehrszeichen sowie unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Unbekannte beschädigten mutwillig im Straßenverlauf der Hafen-, Peter- und Mühlenstraße in Elsfleth in der Nacht von Freitag auf Samstag diverse Verkehrszeichen. Weiterhin wurden an ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Weserstraße die Außenspiegel abgetreten. Die Höhe des Gesamtschadens kann zur Zeit nicht beziffert werden.

Ob es sich bei den Verursachern um eine am Sonnabend im Zeitraum zwischen 02:00 - 03:00 Uhr von Anwohnern aus der Mühlenstraße bemerkten, lautstarken Gruppe Männer handelt, ist bislang nicht bekannt.

Ebenfalls in der Tatnacht wurde ein grauer Opel Corsa in der Hafenstraße im Einfahrtbereich einer Bankfiliale abgestellt; dieser stand ursprünglich auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Steinstraße in Elsfleth und wurde unberechtigt für eine Fahrt zum jetzigen Abstellort genutzt.

Ein Tatzusammenhang zu den Sachbeschädigungen scheint möglich und muss durch weitere Ermittlungen abgeklärt werden. Eventuelle Zeugen der Vorfälle, sowie weitere, bislang nicht polizeilich bekannt gewordene Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Tel.-nr. 04401/935-0 zu melden.

