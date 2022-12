Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Abbiegende Pedelecfahrerin übersehen

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Stadtlohner Straße; Unfallzeit: 15.12.2022, 11.20 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Donnerstagmorgen eine 81 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Wüllen. Die Ahauserin wollte gegen 11.20 Uhr von der Wüllener Straße nach links in den Eschweg abbiegen. Dazu hatte sie den Radweg verlassen und fuhr nach der Ankündigung durch Handzeichen auf der Fahrbahn. Während des Abbiegens kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 34-Jährigen. Der Ahauser hatte die Stadtlohner Straße aus Richtung Hoher Weg kommend in Richtung Pineweg befahren. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. (db)

