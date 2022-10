Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Wahrenholz/ Osloß (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser kam es am vergangene Wochenende, in beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

Unbekannte drangen am Samstagnachmittag in ein Haus in der Schulstraße in Wahrenholz ein, hierzu hebelten sie die Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Sonntagnachmittag kam es zu einer weiteren Tat im Mühlenweg in Osloß. Auch hier gelangten die Täter durch Aufhebeln der Terrassentür ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Münzen, die bislang unbekannten Täter entkamen unerkannt.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen, die vor oder in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell