Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen durch den Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Gifhorn wurden am Freitagnachmittag in Gifhorn und Wesendorf jeweils junge männliche Fahrzeugführer (22 und 24 Jahre) unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend am Steuer angetroffen. Bei beiden bestätigte sich die Annahme der Beamten durch freiwillig durchgeführte Urintests. Es folgte jeweils eine Blutentnahme durch einen Arzt. Im Anschluss wurde eine Weiterfahrt untersagt. Beide erwarten nun entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Meinersen wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr ein PKW in Meinersen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab vor Ort einen Vorwert von 1,12 Promille. Dem 21-jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

