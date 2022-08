Polizei Bonn

POL-BN: Pedelec in der Bonner Südstadt entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 07.08.2022, in der Zeit zwischen 19:00 und 20:30 Uhr, entwendeten Unbekannte auf der Straße "An der Evangelischen Kirche" ein hochwertiges Pedelec. Das Bike war in Höhe der Kreuzkirche mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen gewesen. Es handelt sich um ein Rad

des Herstellers RALEIGH

in grauer Farbe.

Das zuständige KK 33 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

