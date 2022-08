Polizei Bonn

POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Unbekannte brachen Lebensmittelautomaten auf - Personen konnten ermittelt werden

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer standen im Verdacht, am 16.05.2022 einen Automaten in der Gaststätte "Rheinbrücke" in Bonn-Beuel aufgebrochen und Bargeld aus dem Inneren entwendet zu haben (s. hierzu auch Meldung vom 15.07.2022, 09:35 Uhr).

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen - die Tatverdächtigen konnten ermittelt werden.

