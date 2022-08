POL-BN: 31-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen

Bonn (ots) - Für Sonntag, den 07.08.2022, hat der Indisch-Pakistanische Kulturverein Ya Hussain e.V. für die Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Bonner Altstadt einen Trauermarsch zum Andenken an Imam Hussain angemeldet. Rund 150 Teilnehmer werden in der Maxstraße (zwischen Heerstraße und Jan-Loh-Platz) mit nackten Oberkörpern Trauerlieder singen und sich mit ...

mehr