Polizei Bonn

POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Tatverdächtiger von zwei Ladendiebstählen innerhalb kurzer Zeit identifiziert

Bonn (ots)

Rücknahme Foto-Fahndung: Tatverdächtiger von zwei Ladendiebstählen innerhalb kurzer Zeit identifiziert

Die Bonner Polizei fahndete mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der im Verdacht stand, am 25.06.22 in der Bonner Innenstadt aus einer Parfümerie Waren im Wert von 70 Euro und am 28.06.2022 Tabakwaren im Wert von ca. 150 Euro aus einem Kiosk in Tannenbusch gestohlen zu haben (siehe hierzu auch Meldung vom 03.08.2022, 11:43 Uhr).

Der Tatverdächtige konnte identifiziert werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell