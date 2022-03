Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vergessen zu bezahlen

Jena (ots)

Eine 14-Jährige startete am Montagmittag einen Einkaufsbummel in der Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße informierte am Dienstagnachmittag die Polizei. Grund hierfür war, dass zwei Kunden des Marktes einen gefüllten Einkaufswagen auf den Parkplatz brachten. Die Waren im Wert von ca. 300,- Euro hatten diese vorher jedoch nicht bezahlt. Auf ansprechen des Mitarbeiters reagierten die Beiden nicht, ließen den Wagen samt Waren zurück und fuhren mit ihrem Pkw davon. Trotz der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug nicht festgestellt werden. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell