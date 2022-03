Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülleimer beschädigt

Weimar (ots)

Auf einem Tankstellengelände in der Berkaer Straße vollzog am Dienstagmorgen der Fahrer eines Ford ein Wendemanöver, bei welchem er einen Abfallbehälter und eine Tanksäule beschädigte. Nach der Kollision fuhr der Fahrer zu einer anderen Tanksäule, betankte dort seinen Wagen und zahlt in der Tankstelle bevor er das Gelände verließ. Den Zusammenstoß erwähnte er nicht. Erst später wurden die Videoaufnahmen ausgewertet, nachdem Mitarbeiter die Beschädigungen feststellten. Zur abschließenden Unfallsachbearbeitung wird der Unfallverursacher gebeten sich mit der Polizei oder der Tankstelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell