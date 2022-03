Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abstand falsch eingeschätzt

Apolda (ots)

Am 15.03.2022, gegen 09:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Schwimmhalle in der Leutloffstraße, Apolda ein Unfall. Eine 73jährige Pkw-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug auf einer dafür vorgesehenen Parkfläche am Unfallort und begab sich zur dortigen Schwimmhalle. Eine 69 Jahre alte Fahrzeugführerin wollte ebenfalls zur Schwimmhalle und beabsichtigte dafür ihren Pkw in eine Parklücke direkt hinter der 73 Jahre alten Fahrerin abzustellen. Dabei schätzte sie den Abstand zu diesem Fahrzeug falsch ein und kollidierte mit diesem. Dabei entstand ein leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von jeweils ca. 500 EUR.

