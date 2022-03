Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgelenkt

Obertrebra (ots)

Einem 24 Jahre alten Pkw-Fahrer fiel, während er die Dorfstraße in Richtung Bad Sulza befuhr, seine Trinkflasche in den Fußraum. Als er diese aufheben wollte geriet er in den Gegenverkehr, wobei der linke Außenspiegel seines Fahrzeuges mit dem entgegenkommenden Pkw eines 50 Jahre alten Fahrers zusammenstieß. Dies ereignete sich in Höhe des Ortes Obertrebra am 15.03.2022, gegen 09:15 Uhr. Zum Glück wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei dem Unfallverursacher ist das Glas vom linken Außenspiegel gesplittert und die Plastik der Spiegelklappe geplatzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Bei dem 50jährigen Fahrzeugführer wurde der komplette linke Außenspiegel beschädigt und das Glas der Seitenscheibe hinter der A-Säule ist zerbrochen. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 1.000 EUR.

