LPI-J: Dieseldiebstahl

Obertrebra (ots) - Einem 24 Jahre alten Pkw-Fahrer fiel, während er die Dorfstraße in Richtung Bad Sulza befuhr, seine Trinkflasche in den Fußraum. Als er diese aufheben wollte geriet er in den Gegenverkehr, wobei der linke Außenspiegel seines Fahrzeuges mit dem entgegenkommenden Pkw eines 50 Jahre alten Fahrers zusammenstieß. Dies ereignete sich in Höhe des Ortes Obertrebra am 15.03.2022, gegen 09:15 Uhr. Zum Glück wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt und es ...

