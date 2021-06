Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Erneut viele Kraftfahrzeugführer zu schnell

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.6.2021 waren erneut Kraftfahrzeugführer zwischen 10.30 Uhr und 12.50 Uhr auf der L 585 zwischen Drensteinfurt und Albersloh zu schnell. Kräfte des Verkehrsdienstes kontrollierten angekündigt die Geschwindigkeit in dem Bereich, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gilt. 16 Fahrzeugführer fuhren schneller als 71 Stundenkilometer und erhalten einen Bußgeldbescheid. 30 waren nicht ganz so schnell unterwegs, so dass sie mit einem Verwarngeld rechnen müssen. Der Tagesspitzenreiter fuhr dort in der kurzen Zeitspanne 84 Stundenkilometer. Für diese Überschreitung ist ein Bußgeld von 120 Euro und ein Punkt vorgesehen. Bei einem weiteren zu schnellen Pkw-Fahrer kamen noch zwei abgefahrene Reifen hinzu. Dieser Verstoß wird mit 100 Euro und einem Punkt geahndet.

Zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit gravierenden Folgen auf unseren Straßen. Um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft - insbesondere auf den überörtlichen Straßen zu senken - führt die Polizei angekündigte und nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel sind weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb zu jeder Zeit an jedem Ort mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen. Deshalb: brems dich und rette Leben!

