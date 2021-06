Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 01.06.2021, um 12.35 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Gottfried-Polysius-Straße/Gustav-Moll-Straße in Neubeckum ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 27-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Motorrad die Gustav-Moll-Straße in Richtung Vorhelm. Zeitgleich befuhr eine 40-jährige Beckumerin mit ihrem Pkw die Gottfried-Polysius-Straße in Richtung Gustav-Moll-Straße und beabsichtigte auf diese Abzubiegen. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell